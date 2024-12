Jesé Rodríguez revela roce con Khelaifi en PSG: “No me quería, creo que le gustó mi mujer”

Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid y que vio diluirse su carrera en los últimos años, ha reaparecido para hablar sobre los vivido en el Paris Saint-Germain (PSG).

“Cobraba algo menos de cinco millones de euros brutos. La primera vez que vi un millón en la cuenta dije: ‘Agüita, ¿esto por meter goles?’, expresó el español.

Jesé recordó el debut casi perfecto con el cuadro parisino: “Debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido, pero luego estuve dos meses KO por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Emery (su entrenador entonces) que me sentía engañado”.

El canterano Merengue expresó su relación con Al Khelaifi, dueño del PSG: “El presidente Nasser Al Khelaifi no me quería ver ni en pintura. No sé si le gustó más mi mujer que yo”.

“No me dieron ninguna explicación. Podías cobrar mucho, pero me trataron con un tío que es billonario y usa a los jugadores como si fueran chapas”, mencionó.

El español actualmente milita en el Johor Darul Takzim FC de la Superliga de Malasia y a sus 31 años busca reivindicar su carrera en el plano internacional.

