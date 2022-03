Joan Laporta sobre Messi: 'No hay intención de que regrese a Barcelona'

Uno de los misterios más importantes que rodean al FC Barcelona podría haber sido resuelto por el presidente del club blaugrana, Joan Laporta, quien habló sobre lo que se ha venido mencionando en diversas publicaciones sobre el posible regreso de Lionel Messi.

Laporta es el hombre que llegó a rescatar a un equipo que estaba en números rojos y con un plantilla futbolística que dejó mucho que desear bajo el mano de Ronald Koeman y la gestión equivocada de Josep María Bartomeu.

Ahora, en entrevista con RAC 1, Laporta confirmó que por el momento no se planea el regreso de Messi a Barcelona para la siguiente campaña, terminando con todas las suspicacias que se han hecho en el llamado mercado de estufa.

El presidente del cuadro culé afirmó que Barcelona está viviendo una etapa de renovación con futbolistas jóvenes en su gran mayoría, por lo que el regreso de Messi no se ve viable en este momento.

Laporta afirmó que además al momento no tiene una comunicación directa con Leo, "ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal".

