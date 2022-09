Juan Reynoso tras caer vs México en su debut: 'Nos vamos con sensaciones positivas'

A pesar de que Juan Reynoso no pudo sacar la victoria ante México en su debut en el banquillo de Perú, confesó que se va con buenas sensaciones. Además, el estratega aprovechó para aconsejar a la afición mexicana por el próximo Mundial.

"El primer tiempo nos costó adaptarnos a la cancha, se nos hizo por momentos difícil encontrar los pases, pero después el partido fluyó más a favor de nosotros. Creo que merecimos más, pero esto es futbol y aprovecharon la pelota parada. En general nos vamos con conclusiones y sensaciones positivas", señaló Reynoso.

Dentro de los aspectos que debe mejorar la selección peruana esta la tranquilidad, la cual según su director técnico les hizo falta para alcanzar ese último paso de cara a portería: "Creo que jugamos más en cancha rival, nos faltó ese último pase para poder encontrar la linea. Nos faltó un poco de tranquilidad pero nos vamos conociendo. Me voy con sensaciones positivas porque un poco de lo que trabajamos se terminó plasmando".

Finalmente, Juan Reynoso aconsejo a los mexicanos que deben de demostrar que son incondicionales y esto podría llevar a cambiar el desenlace de no clasificar al quinto juego: "Entiendo porque he trabajado mucho tiempo en México que cuando se da la coyuntura en estos momentos han meses antes del mundial, pasa siempre lo mismo y el resultado termina siendo no llegar al quinto partido. Yo lo que planteó porque conozco la capacidad de Tata,.de su cuerpo técnico y de los muchachos no se diga, que de repente la ecuación del entorno debería de cambiar si somos incondicionales y creemos en el grupo que nos va a representar en el Mundial, a veces las cosas cambian", sentenció el estratega.

