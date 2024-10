Jude Bellingham explota con Vinicius Jr. por no pasarle el balón

Durante el encuentro entre Celta de Vigo y Real Madrid, Jude Bellingham y Vinicius Jr. protagonizaron un momento tenso. Todo esto debido a que el brasileño no le cedió el balón al futbolista inglés.

Cuando el Real Madrid lo ganaba 1 a 0 en Balaídos, Vinicus tuvo la oportunidad de darle el balón a Bellingham, quien estaba en posición para empujar el balón y ampliar la ventaja antes de finalizar el primer tiempo.

Sin embargo, el brasileño decidió intentar el disparo, el cual se fue desviado, por lo que Bellingham explotó y reclamó a su compañero, además de patear al césped y realizar otros gestos de enojo.

"Honestamente, no me di cuenta del gesto, pero si lo hizo significa que tiene carácter, me gusta. Se estaban abrazando al final del partido, no tienen problemas", declaró Carlo Ancelotti sobre los hechos.

El Real Madrid consiguió la victoria ante el Celta de Vigo y ahora se preparan para enfrentar al Borussia Dortmund en Champions League y posteriormente, El Clásico contra el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Neymar está de regreso con Al Hilal tras superar grave lesión de rodilla