¿Jude Bellingham ha sido relegado del protagonismo por el propio Real Madrid?

No es ningún secreto que el Real Madrid atraviesa un mal momento futbolístico. El domingo pasado fue goleado en casa por el Barcelona y su funcionamiento desde hace varias semanas ha generado muchos cuestionamientos tanto a nivel colectivo como individual, siendo Jude Bellingham uno de los más señalados. Esta temporada, el rendimiento del futbolista inglés dista mucho de lo que mostró la campaña anterior, en la cual se convirtió en el máximo referente del equipo con 26 goles anotados.

Todo indicaba que la llegada de Kylian Mbappé impulsaría el nivel de la plantilla, pero la realidad es que parece haber generado "problemas" para Ancelotti, pues tuvo que retrasar la posición de Bellingham para darle cabida en el ataque al astro francés, un movimiento que, hasta este momento, alejó del protagonismo a Jude.

A esta misma altura de la temporada en 2023/24, el futbolista de 21 años ya tenía en su cuenta 13 anotaciones y algunas asistencias más, mientras que este año aún no sabe lo que es romper las redes. Sin embargo, su influencia va más allá de lo que hace de cara al arco, pues no se ha visto ese flujo de juego que provee cuando se desempeña en una posición más adelantada.

Pese a su papel fundamental en la obtención de LaLiga y la Champions hace unos meses, los merengues han mostrado que están dispuestos a "sacrificarlo" con tal de poder mostrar sus mejores armas en ofensiva, con todo y que Vinicius ha sido el que único que realmente ha respondido a las expectativas.

Esta predilección del club quedó en evidencia hace unos días durante la entrega del Balón de Oro, cuando, al enterarse que Vinicius no recibiría el premio, optaron por no asistir a la ceremonia en un intento de boicot.

Al poco tiempo, el Madrid se pronunció al respecto y aseguró que los criterios que evitaron que el brasileño se coronara eran "una falta de respeto". Incluso, argumentó que Dani Carvajal tuvo que haber ganado si se seguía ese método de votación. Sin embargo, el defensor quedó cuarto en la terna, un lugar por debajo de Bellingham, a quien el equipo no mencionó en su postura.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”.

El propio Ancelotti se ha defendido a sí mismo y a Bellingham, señalando que es importante el sacrificio y la competencia que el inglés brinda en su nuevo rol dentro de la cancha, aunque el propio jugador mostró durante toda la temporada anterior que sus aportaciones pueden ir mucho más allá de eso.

“Estamos satisfechos por su trabajo porque hace mucho en el campo. Compite mucho, se sacrifica.... No ha marcado los goles del año pasado, pero la sorpresa no es este año, sino los que marcó el año pasado”, dijo en conferencia de prensa.

