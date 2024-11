Raúl Jiménez reveló si ha tenido ofertas para salir del futbol europeo

Raúl Jiménez cumplió una década de jugar en el futbol europeo, fue en 2014 cuando las Águilas del América vendieron al delantero mexicano al Atlético de Madrid y, desde entonces, Jiménez ha permanecido en el Viejo Continente.

En una década, Jiménez nunca ha confesado públicamente si algún equipo ha tenido interés en hacerse de sus servicios, algo que ha revelado gracias a la entrevista que dio a David Faitelson en su programa "Faitelson Sin Censura".

Raúl Jiménez sobre la exigencia en la Premier League “A base de entrenamientos y de nunca desistir estoy en el once titular” #FaitelsonSinCensura por TUDN pic.twitter.com/gXZP3c3Taw — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 31, 2024

"Han llegado desde que estaba en Benfica, tenía 25, 26 años y llegó oferta de China, iba a ganar muchísimo dinero y desde ese momento no hubo nada. Este último verano hubo cantidad de ofertas importantes en las que iba a ganar cuatro o cinco veces más de lo que gano aquí y pues no, no es mi objetivo. Tal vez en dos o tres años puede ser, pero estoy en el más alto nivel y quiero prolongarlo lo más que se pueda", comentó el delantero.

Desde su llegada al futbol europeo, Jiménez ha pasado por equipos como el Benfica, el Wolverhampton y el Fulham, siendo los dos de la Premier League donde más minutos ha tenido y donde más goles ha marcado.

