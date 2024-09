'Jugar en la calle me quitó el miedo de jugar con gente más grande': Lamine Yamal

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal está dentro de los 30 candidatos al Balón de Oro 2024 nominado por la revista France Football, de la cual también es portada para el mes de septiembre.

La calidad de Yamal es alta para su corta edad de 17 años y en entrevista para France Football contó sus inicios en el futbol. “Siempre iba con mi pelota. Recuerdo que me la llevaba con una bolsa al cole y le iba dando patadas hasta llegar a clase. Cuando llegaba a clase la escondía en mi mochila porque la profesora no me dejaba dejarla encima de la mesa. Siempre he estado con una pelota”, dijo.

Una de las características más sorprendentes del futbolista español es su edad, pues parece no importarle a quién se enfrenta. “Jugar en la calle me quitó el miedo de jugar contra gente más grande. Al final siempre jugaba con amigos míos y los equipos rivales tenían 20 años y yo tenía 11 o 12. Entonces eso me quitó mucho el miedo y me hizo poder disfrutar y jugar contra cualquiera.

Todo esto te hace crecer aunque tú creas que no te ayuda. Siempre te ayuda porque cuando ves a uno más grande que tú sabes cómo ir a por él y regatearle para que no te pueda dar”, declaró Yamal.

“Para mí lo más importante es dejar un legado, tener tu carrera. Al final que te comparen con Leo (Messi) es más importante no fijarte. Sí que es verdad que si te comparan con el mejor jugador de la historia es que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, obviamente, pero intento ser yo siempre”, explicó Lamine Yamal sobre sus objetivos como futbolista.

Lamine Yamal destacó lo que aprendió en el Barça: “Yo cuando vine de La Torreta sí que es verdad que tenía ese uno contra uno, esa verticalidad y todo, pero no tenía control de mí mismo. Saber cuándo jugar rápido o cuándo jugar lento, poder jugar en equipo. Todas esas cosas que al final lo haces en el Barça, que es el club que más sabe utilizar a los jugadores para eso”, reconoció.

