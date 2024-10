Jürgen Klopp defiende su decisión de fichar por Red Bull ante reacción negativa de fans

Jürgen Klopp ha defendido su decisión de dirigir el grupo de clubes de fútbol de Red Bull y dijo que "no quería pisar los pies de nadie" después de que su decisión provocara una reacción negativa de los fanáticos de sus antiguos equipos en Alemania.

El extécnico de Liverpool asumirá el cargo de director de fútbol global de la empresa de bebidas a partir de enero, en lo que muchos consideraron una decisión sorpresiva. Será su primer trabajo después de dejar a los Reds al final de la temporada pasada. "No quería pisar los pies de nadie, definitivamente no, y personalmente amo a todos mis ex clubes", dijo Klopp en una entrevista publicada el miércoles en un podcast presentado por el ex mediocampista del Real Madrid y de Alemania, Toni Kroos.

Añadió que cualquier decisión que tomara de entrenar a otro club también habría decepcionado a algunos fanáticos. “Realmente no sé qué podría haber hecho exactamente para que todos fueran felices”, dijo.

Red Bull, y especialmente su equipo Leipzig, son objeto de un gran rechazo por parte de muchos aficionados al fútbol alemán, que ven a la empresa de bebidas como una presencia corporativa no deseada que intenta comprar el éxito. En ese contexto, l os fanáticos de los antiguos clubes de Klopp, como Borussia Dortmund, han criticado la medida y los fanáticos de Mainz, levantaron pancartas este mes expresando su decepción y cuestionando si estaba "loco".

Klopp pasó 18 años en Mainz como jugador y entrenador antes de unirse a Dortmund en 2008, donde llevó al club a dos títulos de la Bundesliga y a la Final de la Champions League. El extécnico añadió que nunca había visto la participación de Red Bull en el fútbol "de manera tan crítica" y sugirió que jugó un papel importante al traer el fútbol de clubes de alto nivel de regreso a la antigua Alemania del Este con el proyecto de Leipzig.

Tras su salida de Liverpool, después de nueve años con el club, Klopp declaró que planeaba tomar un "largo descanso" del fútbol. “Tengo 57 años, así que todavía puedo trabajar un par de años más, pero no me veo al margen (como entrenador) por el momento".

“Pero siempre estuvo claro que no iba a hacer nada en absoluto. Y luego apareció esta historia con Red Bull, y para mí es increíble”, y señaló que con respecto a su papel en Red Bull será principalmente como un “asesor” que trabajaba junto con los entrenadores de los clubes respaldados por el gigante de las bebidas. “Siempre tuve la sensación de que el entrenador es muy, muy a menudo la persona más solitaria del club”, finalizó.

