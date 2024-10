Encuentro entre Valencia ante Real Madrid apunta a posponerse por fuertes lluvias

El encuentro entre Valencia y Real Madrid programado para este sábado apunta a ser pospuesto debido a las fuertes lluvias que ha sufrido la Comunidad Valenciana, así lo informa el medio deportivo Relevo.

Las tormentas han dejado a más de 50 fallecidos, por lo que el presidente del Municipio de Valencia, Carlos Mazón declaró luto luego de que el desastre finalice.

Sobre esta situación, el Real Madrid compartió un comunicado donde extienden sus condolencias. “El Real Madrid muestra su más profunda consternación y su solidaridad a toda la población afectada por esta catástrofe, a la que transmite todo su apoyo y su cariño”, escribieron.

El Estadio Mestalla no ha tenido daños y aunque al momento no hay nada oficial, algunos partidos de la Copa del Rey ya fueron programados a una nueva fecha.

Partidos pospuestos de la Copa del Rey

El partido entre CP Parla Escuela ante Valencia, el cual originalmente iba a jugarse este miércoles. Pontevedra CF vs Levante UD, SD Ejea vs Hèrcules de Alicante CF y Manises vs Getafe.

