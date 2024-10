Jürgen Klopp está de vuelta como director de futbol del Red Bull Group

El entrenador alemán, Jürgen Klopp regresará al deporte, pero no como técnico de algún equipo, pues ahora será el director global de futbol del Red Bull Group a partir del 1 de enero de 2025.

Klopp tendrá la responsabilidad de coordinar a todos los clubes del grupo de Red Bull, los cuales son RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls, RB Bragantino, RB Brasil y Leeds United. Su rol se basará en la asesoría de directores deportivos, mentoría de entrenadores y desarrollo de talento. “Quiero desarrollar el increíble talento futbolístico que tenemos”, expresó el alemán.

Jürgen Klopp se marchó del Liverpool al final de la temporada pasada tras nueve años de gestión, donde consiguió una Premier League, una UEFA Champions League, una FA Cup, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Community Shield y dos Copas de Liga. Luego de su salida aseguró que no tenía planeado dirigir a ningún otro equipo o selección.

“Hace unos meses dije que no me veía más en el banquillo y sigue siendo el caso, pero aún amo al futbol y amo trabajar y Red Bull es la plataforma perfecta para eso. Quiero compartir mi experiencia que gané a lo largo de los años… en mi carrera luché por ascensos, luché contra descensos, peleé por títulos, a veces fallamos y a veces triunfamos y lidiar con ello no es fácil, pero es posible”, mencionó Klopp a través de su cuenta de Instagram.

Jurgen Klopp on his Insta account. pic.twitter.com/NLORGAC2MV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024

Además, algunos medios alemanes revelaron que el contrato de Klopp incluye una cláusula de rescisión para dirigir a la Selección de Alemania, en caso de que se necesite su labor para el Mundial de 2026.

