Marcelo Bielsa, acusado por Luis Suárez, ha vivido varias polémicas y aquí hacemos un recuento

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones. La más reciente controversia involucra a la leyenda uruguaya Luis Suárez, quien lo acusó de dividir a la Selección de Uruguay durante la pasada Copa América.

"Bielsa ha separado a todo el grupo, hasta en la forma en la que entrena. Muchos jugadores tuvieron que organizar una reunión para pedirle que al menos nos saludara, ni siquiera decía buen día", reveló el delantero.

Además de Suárez, Agustín Canobbio también habló sobre la tensa relación con Bielsa, acusándolo de faltarle el respeto. "No me voy a dejar ningunear por nadie. Aunque él es el entrenador, hay gente por encima de él que tampoco se la respeta. Se le ha permitido aprovechar ese poder", declaró el jugador en una entrevista con Minuto 1.

Las tensiones no son exclusivas de su etapa en Uruguay. En su paso por la Selección Chilena, el mediocampista Arturo Vidal tuvo un enfrentamiento con Bielsa después de negarse a participar en el torneo sub-23 en Toulon. Como resultado, el técnico lo descartó de los partidos clasificatorios contra Bolivia y Venezuela. Vidal tuvo que ofrecer una disculpa pública para regresar al equipo nacional.

Fuera de los terrenos de juego, Bielsa ha protagonizado otros incidentes. Mientras dirigía al Athletic de Bilbao, confesó haber agredido al jefe de una obra de remodelación en las instalaciones del club. "Me autoinculpo por agredir al jefe de obra, pero las obras de Lezama son una estafa y un robo", afirmó Bielsa.

En julio de 2018, Bielsa firmó con Leeds United, equipo de la segunda división inglesa. A principios de 2019, una nueva polémica sacudió su carrera: fue descubierto espiando el entrenamiento del Derby County, rival en la Championship. "Soy el único responsable, porque no pedí permiso al Leeds para hacerlo. No importa si es legal, ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente que Frank Lampard y el Derby consideren que no era lo correcto", reconoció el técnico.

Bielsa también ha tenido varios enfrentamientos con medios de comunicación y periodistas, donde sus respuestas en conferencias de prensa suelen ser directas y, en ocasiones, conflictivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Las críticas siguen llegando! Agustín Canobbio revela 'falta de respeto' de Marcelo Bielsa