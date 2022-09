Klopp explotó con periodista previo al Napoli vs Liverpool de UCL: 'Tu pregunta es una vergüenza'

Previo al juego entre Napoli y Liverpool en territorio italiano, el técnico de los Reds, Jürgen Klop, generó un momento de tensión en conferencia cuando un periodista lo cuestionó sobre la seguridad en la ciudad napolitana.

Durante una rueda de prensa y tras una publicación de los Reds que advertía a sus seguidores de ser cuidadosos en Napoli, el comunicador preguntó la opinión del timonel sobre si la ciudad es acogedora.

“Tu pregunta es una vergüenza para mí. ¿Quieres crear titulares? No lo entiendo, ¿Eres de Napoli?, ¿Crees que es una ciudad peligrosa?. No lo sé. No vivo una vida normal en Napoli. Estoy protegido aquí, me voy al hotel y me preguntas qué pienso de Napoli. Sabes exactamente de lo que habla la gente.

"No estoy aquí para crear titulares para ti, y si ya no sabes qué preguntar, no hay problema porque me encantaría ir al hotel y concentrarme en el partido. Y parece que no sabes qué preguntar si me haces esa pregunta”, concluyó el estratega.

Liverpool hará su debut ante el Napoli, comparten bloque con Ajax y Rangers, reconociendo la dificultad que tendrá el cuadro inglés en la Fase de Grupos.

“No es una competición donde se puedan esperar caminos fáciles porque el nivel es increíblemente elevado. La diferencia este año es que la Fase de Grupos será más apretada”, concluyó.

