Real Madrid: Karim Benzema estará 3 semanas de baja tras lesionarse en Champions League

Las alarmas se encendieron al interior del Real Madrid luego de que Karim Benzema saliera del terreno de juego ante el Celtic en la Champions League por una lesión en la rodilla derecha.

Sin embargo, todo habría quedado en un susto, pues después del parte médico se espera que vuelva el próximo 2 de octubre, aproximadamente.

!Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Pendiente de evolución", reza el comunicado compartido por la entidad merengue.

Las oportunidades del Real Madrid para revalidar su corona dependen probablemente de que Benzema se mantenga en buenas condiciones. Sin embargo, el delantero francés tuvo que marcharse por la lesión de rodilla a los 30 minutos del duelo ante Celtic.

“Lo de Karim no parece nada preocupante, pero tenemos que esperar a las pruebas de mañana”, explicó el técnico madridista Carlo Ancelotti. "En la primera exploración no parece nada serio, todavía no se sabe si es muscular, pero necesitamos esperar”.

