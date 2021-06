Kumi Yokoyama: Se declaró abiertamente como futbolista transgénero

La delantera japonesa Kumi Yokoyama, que juega para el Washington Spirit en la Liga Nacional de Futbol Femenino de Estados Unidos, se declaró transgénero en un video de YouTube.

Vivir en Estados Unidos hace más fácil ser 'abierto" en cuanto a sexualidad y el género, declaró este fin de semana Yokoyama en un vídeo en la cadena YouTube de su antigua compañera japonesa, Yuki Nagasato, campeona del mundo en 2011 y que también juega en el país norteamericano.

"Recientemente, el término LGBTQ se ha hecho corriente en Japón, y aparece ya en los medios", comentó Kumi de 27 años, que juega en Washington.

La presión es fuerte en Japón para adaptarse a las normas de géneros, mientras que las discriminaciones son menores en Estados Unidos y en Alemania, estimó Kumi Yokoyama, que jugó en 2017-2018 en Fránkfort.

"Al principio, escondí (la transidentidad) a mis compañeras, pero ellas me dijeron que no era lo mejor callarse, y que no estaba obligada" a guardar silencio, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:COSTA RICA: LUIS FERNANDO SUÁREZ ES EL NUEVO DT DEL COMBINADO TICO

"Te apoyamos y estamos orgullosas de ti Kumi. Gracias por mostrar al mundo que está bien reconocerte como eres", reaccionó en apoyo su club de los Washington Spirit en Twitter.

En Japón, una propuesta de ley contra las discriminaciones de las personas LGBT+ no fue finalmente votada en la sesión parlamentaria que se terminó la semana pasada, pese a la inminencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (23 de julio-8 de agosto) y el mensaje de tolerancia vehiculado por el movimiento olímpico.

El lunes, la haltera neozelandesa, Laurel Hubbard, de 43 años, se convirtió en la primera deportista abiertamente transgénero en ser seleccionada por un comité olímpico nacional para participar en los Juegos.