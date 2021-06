Kylian Mbappé: Habría pedido salir del PSG, aseguran desde Francia

Kylian Mbappé sigue siendo uno de los jugadores más buscados por los grandes clubes europeos y ya se habla de que el francés no tendría en sus planes seguir más en el París Saint-Germain en busca de nuevos reos.

De acuerdo al reconocido periodista Daniel Riolo, Mbappé ha pedido salir del PSG y aunque de momento el panorama de encontrar nuevo club luce complicado por su alto precio, el esperar una temporada más podría ser la opción viable para cumplir su cometido de seguir su carrera lejos de Francia.

"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle. Pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG", indicó Riolo en charla con la RMC.

Mbappé tiene contrato vigente hasta 2023, aunque de momento existe una propuesta por parte del PSG para que Kylian renueve hasta el 2025, misma que no ha respondido.

