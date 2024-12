Kylian Mbappé lanza un contundente mensaje a sus críticos: 'Voy a triunfar aquí'

Responde a las críticas. Kylian Mbappé parece empezar a encontrar su nivel y ya suma tres goles en los últimos cinco partidos del Real Madrid. Ahora el astro francés, decidió lanzarle un mensaje a aquellas personas que dudan de él.

En entrevista con a RMC Sport, el delantero merengue aceptó que le ha costado el inicio de temporada con su nuevo equipo pues, considera que se sigue adaptando a la vida en España. Sin embargo, también afirmó que piensa en el final de temporada donde aseguró que tendrán títulos y él estará ‘triunfando’.

"(En el Madrid) Descubres un nuevo contexto, un nuevo club, un nuevo clima, un nuevo entorno. Abres todos tus sentidos. Se trata más de observación. Voy a triunfar aquí… Estamos aquí. No es el mejor comienzo de temporada, pero nos estamos preparando para los títulos que contarán.

“Ya hemos ganado la Supercopa de Europa. No está a la altura de lo que esperábamos, pero en el Real Madrid esperamos a la segunda mitad de la temporada. Ahí es donde te juzgarán", reveló el futbolista.

El francés también confesó entender el por qué se le critica tanto. De acuerdo con Mbappé, al ser una de las figuras del equipo, los medios y aficionados deben hablar de él incluso si no da entrevistas.

"Si eres una estrella, la gente habla de ti si no hablas. Por eso hablo hoy. Todos los días hay algo, aunque no haya concedido ninguna entrevista. No hablo. Creo que se debe a que tenemos que hablar de Kylian a toda costa”, finalizó.

