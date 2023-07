Kylian Mbappé: PSG espera una oferta muy baja del Real Madrid por el delantero

La novela de Kylian Mbappé entra en una fase decisiva para resolverse, aunque su salida del PSG todavía no está ni mucho menos confirmada. Este lunes, 31 de julio, expira el plazo para que active la cláusula de renovación hasta 2025, además de recibir 40 de los 80 millones de la prima de fidelidad que debe abonarle el conjunto parisino. Mediante la carta enviada el pasado 13 de junio a la sede del club, el delantero expresó su intención de no renovar, aunque se adhiere al último año de contrato que le resta para no perdonar ni un euro de los bonus que debe ingresar.

Un ambiente negativo se vive en París respecto a su venta. Aunque Al Khelaïfi y Qatar han aceptado negociar con distintos clubes, entre ellos el Al Hilal, el único destino, según informan en Francia, al que estaría dispuesto a irse Mbappé es al Real Madrid, que de momento se mantiene prudente y sin realizar ningún paso al frente. Según RMC Sport, el PSG espera una 'oferta decepcionante' y 'extremadamente baja' por el capitán de la selección francesa por parte del conjunto blanco, que después, tal y como indica el medio francés, justificaría que ha sido el equipo francés el que ha bloqueado la operación.

Aseguran que Florentino Pérez no ha descolgado el teléfono para llamar a Nasser Al Khelaïfi con el propósito de dirimir el traspaso de Kylian Mbappé. El PSG, que esperaba haber resuelto su futuro antes del 31 de julio, fecha marcada en rojo por la dirección deportiva, es consciente de que el tiempo corre en su contra y que las opciones de que siga en la capital francesa se reducen a que renueve por un año. El futbolista, sin embargo, no tiene nada que decidir porque ya lo hizo mediante la carta que envió el pasado 13 de junio.

Los castigos de Al Khelaïfi, por su parte, no han tenido el efecto deseado en el ariete francés que ha hecho caso omiso a su presidente, se ha limitado a ejercitarse en Poissy con el resto de descartes e incluso se le ha visto feliz firmando autógrafos a los aficionados desplazados a la ciudad deportiva. Mbappé, que este fin de semana aprovechó sus dos días libres para viajar a Mónaco, volverá a ejercitarse este lunes a la espera de acontecimientos. No se sabe, todavía, cuál será la reacción del máximo goleador histórico del PSG en el caso de que su club llegue a un acuerdo con el Real Madrid por su traspaso.

