Laporta se comprometió a dar un reconocimiento público a Messi por su trayectoria en el Barcelona

Joan Gaspart, empresario español y expresidente de la entidad azulgrana, reflexionó sobre el reconocimiento que el Barcelona le debe a Lionel Messi, esto durante la Asamblea de Compromisarios del jueves 16 de junio, y responsabilizó al presidente azulgrana Joan Laporta de hacer efectivo dicho reconocimiento.

“Messi es patrimonio del Barça, como Kubala o Samitier, que jugaron y trabajaron para el Espanyol y el Real Madrid pero no por ello han dejado de ser mitos en la historia del club.

“Se merece que le podamos despedir y que tengamos en el recuerdo toda la vida lo que ha dado al Barça porque no es justo que haya salido de la forma que lo hizo. Y, además, el hecho que juegue en el Paris Saint-Germain da igual, es un mito y lo será toda la vida.

“Te pido que recuperemos la estima por Messi y le dediquemos el homenaje que se merece, porque no le podemos olvidar”, dijo Gaspart directamente a Laporta.

@JoanLaportaFCB elogia el legado de como azulgrana pic.twitter.com/zWNuxPMcQT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 16, 2022

Desde la salida de Messi del Barcelona, la relación entre el presidente y el jugador se vio deteriorada por la abrupta baja del astro argentino, que sin más tuvo que buscar acomodo no sólo en otro equipo, sino también en otra liga.

“Es un tema en el que todas las soluciones que haya para hacer un reconocimiento a todo lo que Messi ha dado al Barça me apunto, las lidero o voy detrás de quien las lidere.

“Para mí, Leo siempre habrá estado en el Barça. En su momento las circunstancias nos hicieron hacer lo que hicimos pero eso no puede estropear el reconocimiento que le debemos y tarde o temprano, espero que más temprano, le podamos hacer un homenaje a a un jugador que nos ha dado tantos años de gloria. Sin él no se entenderían los últimos 20 años del Barça”, replicó Laporta.

El presidente del Barcelona aseguró estar triste por como finalizó la relación entre el conjunto blaugrana, el jugador y la directiva, por lo que espera apoyo para realizar el homenaje y limar las asperezas que dejó aquel momento.

“Él ha sido la piedra angular de todos los equipos del club en este tiempo. Me tiene triste y hasta que no lo solucionemos, y espero que me aconsejen, me tendrá triste porque lo tendremos que solucionar.

"Hay que darle un reconocimiento eterno por todo lo que ha hecho”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOHAN VÁSQUEZ: SE DESPIDIÓ CON EMOTIVAS PALABRAS DEL GENOA DE ITALIA