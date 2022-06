Javier Aguirre: "El futbolista mexicano no quiere sacrificar nada para ir a Europa"

Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, habló sobre la poca disposición del futbolista mexicano para emigrar a Europa sin tener precisamente las mejores condiciones.

Aguirre, en entrevista con Hugo Sánchez, explicó que los jugadores aztecas no tienen en su gran mayoría ese deseo de salir al futbol europeo porque no tienen seguras sus condiciones económicas y dejan de lado las deportivas y de crecimiento personal.

Incluso, el técnico de Mallorca, confió a Hugol que un futbolista tricolor no accedió a viajar a Europa y jugar en el futbol europeo porque el futbolista no quiso salir a préstamo para jugar con el club, ponderando el tema económico.

"No todos, pero algunos dicen a préstamo a qué voy, yo leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre, que estaba yo en Zaragoza y salió alguien de que yo quería Fulanito y declaró si no me pagan tanto para que me voy", señaló el entrenador mexicano, en una situación que describió como algo increíble.

Destacó algunos casos en particular de futbolistas que lo han hecho bien, pese a que las condiciones en las que se fueron no eran las mejores como Hirving Lozano, quien decidió probar suerte en el futbol de Países Bajos y terminó siendo un referente del PSV y eso le permitió llegar al Napoli de Italia.

Por ello, Aguirre dijo que en los equipos europeos sí hay nombres de futbolistas mexicanos, pero los jugadores y los clubes deben tener mayor disposición en viajar a Europa a buscar un sueño y no pensar sólo en lo económico.

