Laporta sobre salida de Messi: 'El club tiene 100 años y está por encima de todo'

La bomba explotó en Barcelona cuando el club oficializó la salida de Lionel Messi. Joan Laporta, Presidente de la entidad culé, aseguró que nadie está por arriba de la institución.

“El club tiene 100 años y está por encima de todo y de todos, incluso del mejor jugador del mundo”, mencionó en conferencia de prensa.

El mandatario reveló que habían acordado un contrato por dos años, pero pagándole su sueldo en cinco, aunque por la administración anterior, era muy complicado.

Joan Laporta: "No quiero generar falsas esperanzas" pic.twitter.com/rDSv1OHKlD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021

"Yo no quiero generar falsas esperanzas. Hay un tiempo límite y el jugador tiene otras propuestas. El jugador también necesita un tiempo para poder evaluar y ejecutar las otras opciones que tiene. Leo ha puesto todas las facilidades posibles. Jugar dos años y que se los pagáramos en cinco años. Pensábamos que eso podría encajar en el criterio de LaLiga. En otros países funciona y aquí no se acepta, Nosotros queríamos que el PostMessi empezaran en dos años, pero no ha podido ser.

Joan Laporta: “Le deseo lo mejor a Leo. El Barça es su casa” pic.twitter.com/Zgun3BupIk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021

"La masa salarial representa un 110% de los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Lo sabíamos desde que llegamos al club. Cuando llegamos al club, los números que se habían presentado despues de la auditoría, son mucho peroes de lo que nos habían dicho y de lo que habíamos previsto en base a los números oficiales.

"Para cumplir con el fair-play de LaLiga, teníamos que aceptar un acuerdo de LaLiga que hipotecaba durante medio siglo los derechos televisivos de un club con 120 años de Liga", agregó.

Por último, le deseó lo mejor a La Pulga: "Él quería quedarse yo se puede quedar. Él sabe que esta es su casa".

