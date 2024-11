Laporte abre la puerta para llegar al Real Madrid tras plaga de lesiones

El Real Madrid, afectado por una serie de lesiones que han debilitado su defensa, está buscando refuerzos en el mercado de invierno. Tras la lesión de Éder Militão, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la reciente victoria 4-0 sobre Osasuna, y con David Alaba aún en recuperación de una lesión de rodilla, el equipo blanco estaría considerando opciones para fortalecer su zaga. En este contexto, el nombre de Aymeric Laporte, actual defensa del Al Nassr de Arabia Saudita, ha comenzado a sonar en la órbita madridista.

Laporte, quien dejó el Manchester City en agosto de 2023 para unirse al equipo saudí en una transferencia valorada en 27.5 millones de euros (28.9 millones de dólares), se mostró receptivo ante la posibilidad de un regreso a Europa y, en particular, de un posible traspaso al Real Madrid. Desde la concentración de la selección española, con la que recientemente se coronó campeón de la Eurocopa 2024, el central declaró en tono optimista: “He leído lo mismo que todo el mundo. Suena bien”.

El defensor vasco, al ser cuestionado sobre su disposición a atender una llamada del Real Madrid, fue claro en su postura y subrayó su respeto hacia un club con la historia y el prestigio de los merengues: “Obviamente, no se menosprecia a equipos como el Real Madrid”.

Con contrato en Al Nassr hasta junio de 2026, Laporte no ha ocultado su deseo de retornar al futbol europeo. “Lo he dicho muchas veces, mi idea es volver a Europa”, afirmó. “Fui allí [Arabia Saudita] a jugar al futbol, no a hacer otras cosas. Hasta ahora no me ha ido mal durante el tiempo que he estado allí. He ganado una Eurocopa, que es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera”.

