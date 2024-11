Lionel Messi encabeza lista de nominados para The Best FIFA Football Awards 2024

La FIFA ha dado a conocer a los nominados de la edición 2024 de los premios The Best FIFA Football Awards™, y como era de esperarse, Lionel Messi figura entre los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA. El capitán de la Selección Argentina ha sido reconocido por su destacada temporada, en la que lideró a su país para conquistar la Copa América 2024 en Estados Unidos y brilló en la MLS, donde ganó la Supporter's Shield con el Inter Miami.

Messi competirá por el galardón junto a otras estrellas de nivel mundial como Jude Bellingham, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Toni Kroos, Erling Haaland, Vinícius Jr., Rodri, Kylian Mbappé, Federico Valverde y Florian Wirtz.

El astro argentino, quien ya ha ganado este prestigioso premio en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023), buscará ampliar su legado. Cabe recordar que en la edición pasada superó a Haaland y Mbappé para quedarse con el trofeo tras un año marcado por su conquista del Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo votar para los premios The Best 2024?

Una de las grandes novedades de esta edición es la mayor participación de los aficionados en las votaciones. Por primera vez, tendrán el mismo peso que los capitanes, entrenadores de selecciones nacionales y medios de comunicación en categorías como el Premio The Best al Jugador de la FIFA, además de poder elegir el once ideal masculino y femenino de la temporada.

En FIFA.com, ya está abierto el proceso de votación, el cual cerrará el 10 de diciembre a las 23:59 h (CET). Entre las novedades también destaca el Premio Marta, que reconocerá el mejor gol del futbol femenino, y la continuidad del Premio Puskás, que homenajea el mejor gol del futbol masculino.

Nominados The Best FIFA Football Awards 2024

Premio The Best al Jugador de la FIFA (Futbol Masculino)

Dani Carvajal (España, Real Madrid) Erling Haaland (Noruega, Manchester City) Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen) Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid) Kylian Mbappé (Francia, París Saint-Germain/Real Madrid) Lamine Yamal (España, Barcelona) Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) Rodri (España, Manchester City) Toni Kroos (Alemania, Real Madrid - retirado) Vinícius Jr. (Brasil, Real Madrid)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA (Futbol Femenino)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona) Barbra Banda (Zambia, Shanghái Shengli/Orlando Pride) Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona) Keira Walsh (Inglaterra, Barcelona) Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City) Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City) Lindsey Horan (Estados Unidos, Olympique de Lyon) Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona/Chelsea) Mallory Swanson (Estados Unidos, Chicago Red Stars) Mariona Caldentey (España, Barcelona/Arsenal) Naomi Girma (Estados Unidos, San Diego Wave) Ona Batlle (España, Barcelona) Salma Paralluelo (España, Barcelona) Sophia Smith (Estados Unidos, Portland Thorns) Tabitha Chawinga (Malaui, París Saint-Germain/Olympique de Lyon) Trinity Rodman (Estados Unidos, Washington Spirit)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Futbol Masculino

Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid) Lionel Scaloni (Argentina, Selección de Argentina) Luis de la Fuente (España, Selección de España) Pep Guardiola (España, Manchester City) Xabi Alonso (España, Bayer Leverkusen)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Futbol Femenino

Arthur Elias (Brasil, Selección de Brasil) Elena Sadiku (Suecia, Celtic) Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea/Estados Unidos) Futoshi Ikeda (Japón, Selección de Japón) Gareth Taylor (Inglaterra, Manchester City) Jonatan Giráldez (España, Barcelona/Washington Spirit) Sandrine Soubeyrand (Francia, París FC) Sonia Bompastor (Francia, Olympique de Lyon/Chelsea)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA (Futbol Masculino)

Andriy Lunin (Ucrania, Real Madrid) David Raya (España, Arsenal) Ederson (Brasil, Manchester City) Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa) Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain) Mike Maignan (Francia, AC Milán) Unai Simón (España, Athletic Club)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA (Futbol Femenino)

Alyssa Naeher (Estados Unidos, Chicago Red Stars) Ann-Katrin Berger (Alemania, Chelsea/NJ/NY Gotham) Ayaka Yamashita (Japón, INAC Kobe Leonessa/Manchester City) Cata Coll (España, Barcelona) Mary Earps (Inglaterra, Manchester United/París Saint-Germain)

