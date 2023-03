Lionel Messi regaló playera del gol 100 a portero de Curazao

Lionel Messi, delantero de Argentina, tuvo un gran detalle con el arquero de Curazao, Eloy Room, a quién le anotó su gol número 100 con la selección albiceleste.

El portero de Curazao se mostró muy emocionado por el hecho de recibir la '10' de Messi que usó en el encuentro histórico, en donde llegó a 102 anotaciones.

Eloy Room, quien juega en el Columbus Crew de la MLS, declaró a TyC Sports que "después del partido me dijo que había tenido algunas buenas atajadas y eso significa mucho para mí".

El arquero señaló entre bromas que la playera que le había dado Lionel Messi no se la iba a quitar en mucho tiempo.

"La camiseta de Messi es especial, increíble, todo el mundo es fanático de Messi y yo jugué contra él... Fue un partido duro, me hizo algunos goles pero también tapé algunos tiros buenos de él. Tengo que guardar las atajadas para los videos de YouTube. No me voy a sacar la camiseta nunca más, ni para dormir. Nadie me la va a sacar, es mía", sentenció Room.

