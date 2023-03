Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger fueron inducidos al Salón de la Fama de la Premier League

Alex Ferguson y Arsène Wenger han sido nombrados como los primeros entrenadores en ingresar al 'Hall of Fame' de la Liga Inglesa de Fútbol por sus logros en el pasado al frente del Manchester United y el Arsenal, respectivamente. Los dos técnicos tuvieron una larga trayectoria en los banquillos de sus equipos y mantuvieron una gran rivalidad pero siempre con un gran respeto mutuo.

Ferguson estuvo 26 años como entrenador del Manchester United, llevándolo a conseguir 13 títulos, el mayor número de la historia de la Premier League. Wenger, por su parte, llegó al Arsenal en 1996, y logró el título de campeón en su primera temporada completa al frente del equipo, además de mantenerse invicto en la temporada 2003-2004.

Ferguson, quien ahora tiene 81 años, afirmó que este reconocimiento no solo es para él sino también para el Manchester United, los entrenadores y los jugadores con los que trabajó. También destacó que seis de sus exjugadores figuran en el 'Hall of Fame'. Wenger, de 73 años y actualmente responsable de desarrollo de la FIFA, ha dejado una huella personal muy singular en el Arsenal, integrando la ciencia y la dietética en su enfoque más profesional. Además, ha contribuido a la consagración de grandes nombres en el fútbol, como Thierry Henry y Patrick Vieira, ambos presentes en el 'Hall of Fame'.

Ambos entrenadores se sienten honrados de compartir este logro y reconocimiento, Ferguson destacó que es un honor compartirlo con Wenger y que la rivalidad solo generó respeto mutuo. Mientras que Wenger añadió que tanto él como Ferguson son como dos boxeadores que han luchado y han realizado el camino juntos, al final lo que queda es el respeto y una buena conversación acompañada de un buen vino para recordar las viejas batallas. Este nombramiento es un merecido reconocimiento a la trayectoria de estos dos grandes del fútbol inglés.

