Lionel Messi reveló que le gustaría ser director deportivo del Barcelona

Lionel Messi podría vivir su último semestre como jugador del Barcelona, por lo que en caso de dejar a conjunto culé, le gustaría irse de la mejor manera.

"Que no sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluso a mí obviamente, y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes", mencionó en entrevista para Jordi Évole.

De igual forma, La Pulga reveló que le gustaría regresar pero no como entrenador, sino como director deportivo.

"No me veo de entrenador, quizás sí de director deportivo para traer a jugadores que yo quiera o que creo que necesita el club al que esté, ya veremos", agregó.

