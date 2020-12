Messi sobre jugar en la MLS: 'Me gustaría vivir la experiencia, pero no por ahora'

Lionel Messi volvió a romper el silencio, ahora con las aguas más calmadas y con la cabeza fría habló sobre su futuro como futbolista, en donde aseguró que la Major League Soccer (MLS) es una opción, tal vez en el futuro.

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", aseguró en entrevista con Jordi Évole de La Sexta.

Asimismo, La Pulga aseguró que no sabe si se irá del cuadro blaugrana y si eso pasa, quiere hacerlo de la mejor manera, pues le gustaría volver.

"Que no sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador", finalizó.

