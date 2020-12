Messi: 'Bartomeu me engañó en muchas cosas y durante muchos años'

A un par de meses de Josep María Bartomeu de la dirigencia del Barcelona, Lionel Messi destapó que evidentemente existieron engaños por parte del exdirector deportivo culé durante sus años de mandato.

Messi no ha tenido en el pasado problema en admitir que la dirigencia Bartomeu fue una de sus principales razones para buscar salir de Barcelona, y en entrevista con Jordi Évole reveló que los malos entendidos no fueron del último año, sino de más atrás.

¡NO SE GUARDÓ NADA! Messi vuelve a hablar sobre el ex presidente del Barcelona: "Te puedo asegurar que Bartomeu me engañó muchísimas veces y en varios años"

"Bartomeu me engañó en muchas cosas. La verdad que en muchas cosas, que la verdad prefiero no sacarlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. No soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años", indicó el astro argentino.

Respecto al deseo que existe o existió sobre dejar de vestir de blaugrana, consecuencia a lo vivido con Bartomeu y otros factores, Messi espera que su decisión final no manche todo lo vivido en más de tres lustros como culé.

"Es una historia de amor muy chiquito con el club y con la ciudad. Termine como termine no tiene por qué manchar lo que se vivió en toda mi carrera, no es fácil estar 16 años de profesional y que todo haya ido bien, hay momento malos, muy malos, siempre todo se supera, ya veremos el final", señaló el '10' del Barca.