Lionel Messi: Samuel Eto'o quiere que el argentino se retire en Barcelona

Samuel Eto'o, exfutbolista del Barcelona, se refirió a la posible salida del atacante Lionel Messi del club blaugrana y deseó que en caso de producirse esté a la altura de lo que ha significado.

"Yo no quiero que Messi salga, quiero que termine en Barcelona. Pero si tiene que salir mañana, que su salida esté a la altura de la dimensión del jugador que ha sido. Que todos vayamos allí, le acompañemos y le demos las gracias por los años que nos ha dado", comentó en el foro virtual World Football Summit (WFS).

"Lo único que quiero es que sea siempre feliz porque le tengo un cariño especial. Después de ver todo lo que está pasando siempre allí, que los cracks no salen de manera elegante... lo único que digo a la directiva es que siempre hay un principio y un fin, pero el fin no siempre tiene que ser el mismo. El Barcelona es muy grande, representa a millones de personas y a veces los dirigentes no sé si lo pueden entender", dijo.

Asimismo, Samuel valoró su paso por el cuadro blaugrana: "Fue la etapa más fácil que un jugador puede tener, alrededor tienes a los mejores del mundo. Solo tienes que buscar tu sitio y demostrar lo que tienes. En el Barcelona llegas y tienes a la derecha a Ronaldinho, a la izquierda a Giuly. Luego llegan otros fenómenos como Messi, Iniesta, Xavi, Yayá Touré o Busquets.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI DESPIDE A MARADONA: 'DIEGO NOS DEJA PERO NO SE VA, ÉL ES ETERNO'

"Cuando llegué allí tenía una vitrina para demostrar al mundo entero que en igualdad de oportunidades los africanos valemos también. Tenía una oportunidad que sabía que acabaría en uno, dos o tres años porque el Barcelona te da una dimensión donde te ven en todo el mundo. Lo más importante para mí fue ganarme el respeto de los compañeros", manifestó.