Lionel Scaloni: 'Messi tiene las ganas de jugar el Mundial 2026'

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en el Mundial 2026 y aseguró que el jugador del Inter Miami "tiene las ganas" de asistir, sin embargo, no aseguró que esto vaya a suceder.

En entrevista con DSports, Scaloni explicó que será el propio Messi será quien decida si participará o no en la próxima Copa del Mundo, pues llegará con 39 años recién cumplidos.

Messi en un partido de Argentina | MEXSPORT

"Las ganas de querer jugar un Mundial las tiene él y las tienen todos. Pero asegurarlo... Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial.

"No somos nadie nosotros como para preguntar qué piensa hacer. Hay tiempo, que pase el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él sabe muy bien todo lo que pensamos nosotros, y él es el más inteligente de todos”, señaló.

Lionel Messi no ha descartado jugar el Mundial 2026 | AP

Cabe recordar que el astro argentino dijo a finales de 2024 que tomará la decisión en su momento, pues vive "día a día" y dijo que en "en el futbol pasan muchísimas cosas".

"No sé (si voy a jugar el próximo Mundial). Espero terminar muy bien este año, tener una buena pretemporada. A partir de ahí, ir viendo cómo me siento. Sé que estamos cerquita, al mismo tiempo es mucho tiempo y en el futbol pasan muchísimas cosas. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá", dijo.

Argentina marcha como líder de las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol con AA puntos. Sus próximos juegos serán el 20 de marzo contra Uruguay y el 25 de ese mismo mes ante Brasil.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Santi Giménez es portada de La Gazzeta dello Sport y otros diarios por inminente llegada al Milan