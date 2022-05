Liverpool: Celebró Títulos de FA Cup y Copa de Liga tras caer en Champions

Afectados aún por la reciente decepción de la derrota en París en la Final de la Liga de Campeones y bajo el impacto de la presumible de marcha del senegalés Sadio Mané, la plantilla de Jurgen Klopp y también la de futbol femenino, recorrió las calles de Liverpool para celebrar los títulos conseguidos en la temporada ante miles de aficionados que acudieron a la cita.

El preparador germano ya anunció que el equipo despediría la temporada con una fiesta con sus seguidores, pasara lo que pasara en París contra el Real Madrid. Y así fue. El cuadro Red ha cerrado el curso con el título de la Copa de Inglaterra y el de la Copa de la Liga. Subcampeón de la Premier por un punto. Y subcampeón de la Liga de Campeones.

En un autocar descapotable se acomodaron los jugadores de un equipo que en 63 partidos que ha jugado solo ha perdido cuatro. Ataviados con sus camisetas rojas, bufandas al cuello y los dos trofeos en mano mostraron los premios a los miles de seguidores que a un lado y otro poblaban el recorrido por donde circuló la rúa.

Únicamente han pasado unas horas desde la frustración de Saint Dennis, pero los aficionados quisieron ser agradecidos con un equipo que les ha tenido en vilo hasta el último segundo de la última competición.

También participó en el recorrido, en el autobús descapotable, la primera plantilla de fútbol femenino que ha conseguido el ascenso a la WSL, la máxima división en Inglaterra. Justo detrás, una camioneta lanzaba fuegos artificiales.

Champion in my city pic.twitter.com/ocTJRAKQq5 — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 29, 2022

A cada paso por las avenidas más emblemáticas de Liverpool el ambiente creció. Atrás quedaba el revés de París. El público se agitaba y con ellos los jugadores y también Jurgen Klopp.

"Perder la Final de la Liga de Campeones anoche y ver a toda esta gente aquí es absolutamente excepcional. Este es el mejor club del mundo. No me importa lo que piense la gente", dijo Klopp a la televisión oficial del club.

"Hay que planificar esto y esperaba encontrar algo como esto. Es increíble. Perdimos los dos últimos trofeos, pero a estas personas no se olvidan. Es un gran impulso para todo lo que vendrá. Estoy orgulloso de estos jugadores y también de todos los seguidores. Cuando veo los ojos de la gente sientes que no tienes que ganar, sino poner todo lo que tienes. No estoy borracho, estoy emocionado", apuntó Jurgen Klopp.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: FINAL REAL MADRID VS LIVERPOOL DEJÓ MÁS DE 60 DETENIDOS