Luis Enrique: 'En la Selección Española no se depende de ningún jugador'

Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de España, declaró este sábado que su equipo no depende de ningún jugador y resaltó que uno de los objetivos para 2021 será que la Roja vuelva a estar en disposición de volver a ganar títulos.

El técnico español, a través de un vídeo de la Real Federación Española de Futbol, hizo balance de los últimos meses al frente de la Selección Española. Luis Enrique, entre otros temas, valoró la cantidad de jugadores que tiene para elegir y los próximos compromisos internacionales de España.

"Quizá no podemos identificarnos con una selección con un once. No es un problema, creo que es una virtud. No dependemos de ningún jugador. Falte el que falte vamos a intentar encontrar soluciones. El hecho de que haya un calendario tan apretado es difícil llegar frescos a final de temporada, tenemos un abanico mayor de jugadores a escoger", explicó.

Luis Enrique habló sobre la irrupción, durante su estancia en el banquillo, de varios jugadores que participaron en las categorías inferiores de la selección española. Para el estratega español, la mayoría han llegado para quedarse.

"Quizá en la ignorancia o en la inexperiencia aportan una alegría. La Selección, ahora mismo, el grupo lo forman unos 35 jugadores con mucha gente joven con poca experiencia, pero también con veteranos que derrochan mucha experiencia. Eso nos puede ayudar", agregó.

Además, dijo que la próxima Eurocopa será "difícil" y dejó claro que desea que España se quite el sabor de boca que dejaron los dos últimos torneos en los que participó sin éxito.

"Nuestro objetivo es volver a estar en disposición de volver a ganar títulos. Para eso hay que ser valiente, hay que ser osado, hay que ir desde el principio a por todas y eso lo vamos a intentar", manifestó.