Luis Fernando Tena sobre Guatemala: “Vamos por nuestra primera Copa del Mundo”

Luis Fernando Tena actual director técnico de la Selección de Guatemala se siente ilusionado por llevar a los ‘chapines’ a su primera Copa del Mundo en 2026.

“Muy contento, el objetivo que tenemos me parece muy motivante, muy noble, hay más de 17 millones de guatemaltecos muy ilusionados que Guatemala clasifique por primera vez a una Copa del Mundo, me parece una meta extraordinaria”, mencionó en entrevista en Faitelson Sin Censura.

Tena destacó al país guatemalteco y aseguró ser mejor calidad de vida que México: “La directiva, nos han apoyado muy bien en tres años, se vive muy bien y lo que es más importante muy buena gente, feliz, trabajadora, me atrevería a decir que se vive mejor en Guatemala que en México”.

“En México tendemos a minimizar Centroamérica y se vive muy bien, ahora que he anonadado por Costa Rica, Panamá, El Salvador, han progresado muchísimo”, resaltó.

El estratega mexicano habló de la falta de oportunidades en México: “A lo que llevamos más años hay mucha gente joven que empuja, los de experiencia queremos defendernos como los comentaristas. Fueron buscando gente joven, me duele que no sean mexicanos los que están, viene la mayoría extranjeros, me duele”.

“A nosotros nos fueron sacando, los mismos comentaristas ayudaban con eso, pero fueron a buscar al extranjero, a los jóvenes no les fue bien. En general sí, el curso no es tan completo en México y luego ir a Europa, viajar”, enfatizó.

