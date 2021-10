Luis Suárez: 'Messi estaba feliz porque me dijo acabaría su carrera en Barcelona'

Previo al enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, el delantero uruguayo, Luis Suárez, declaró en una entrevista para el medio español, Sport, acerca de la salida de Messi al PSG y su llegada al Atlético de Madrid.

"Me sorprendió mucho porque estaba todo arreglado. Leo estaba feliz, compartí vacaciones con él y estaba encantado de la vida. Me decía ‘acabaré la carrera en el Barcelona, que es lo que siempre quise, el club que me lo ha dado todo y los niños están felices’. De una hora a otra cambió todo. En ese justo momento no estaba y me fui con él cuando vi lo que sufría. Leo ama al club, debe mucho al Barcelona", declaró acerca de la salida del argentino de España.

Por otra parte, declaró en contra de Koeman e incluso mencionó que el expresidente del club, Bartomeu y el entrenador neerlandés lo consideraban "malo para el vestuario", además de que, Ronald no le demostró autoridad ni personalidad antes de su salida al cuadro 'Colchonero'.

"Sobre el entrenador, pienso que si tanta personalidad tiene, si tanta autoridad tiene, me demostró algo distinto. Me dice que no cuenta conmigo y que me tengo que ir por estos motivos, de acuerdo... Pero me comenta que si mañana no se cierra (Su pase al Atleti), el domingo me tendría en cuenta en el partido ante el Villarreal…¿cómo? ¿Si no entro en tus planes, me vas a tener en cuenta?, el presidente (Bartomeu) iba informando, filtrando que Suárez era malo para el vestuario, que esto, que lo otro. Me dolió", declaró el exjugador del Ajax.

Sin embargo, el tercer máximo goleador del club finalizó comentando que en caso de anotarle al Barcelona no lo festejará.

"No, no.. tengo mucho respeto, cariño, pero algo saldrá", mencionó respecto al anotarle a su ex.

