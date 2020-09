Luis Suárez: Messi y capitanes del Barcelona acompañan al 'Pistolero' en su despedida

Antes de embarcar hacia Madrid para enrolarse al equipo 'Colchonero', Luis Suárez ha querido despedirse de los amigos que deja en el Barcelona y para eso posó junto a Leo Messi y los capitanes culés con los trofeos conseguidos durante los seis años vividos bajo la disciplina Blaugrana.

Entre los jugadores que se han acercado hoy al Camp Nou para despedirle se encontraba Leo Messi, Sergi Busquets, Gerard Piqué o Jordi Alba. El 'Pistolero' también se ha fotografiado junto a su esposa y sus hijos.

"De acá me llevo amigos. Que mis hijos me vean levantar trofeos, que me vean hacer goles, que me vean jugar a lado de jugadores increíbles, maravillosos, que me vean a lado del mejor jugador de la historia que hay en el futbol, eso para mi va a quedar siempre en el recuerdo", explicó Suárez.

LOS LOGROS QUE DEJA EL PISTOLERO AL BARCELONA

Cabe recordar que desde su arribo en el verano del 2014, Luis Suárez forjó su legado como el tercer máximo anotador del equipo con una impresionante cifra de 198 goles y 109 asistencias.

Durante su estadía como elemento Blaugrana, el 'Pistolero' se consagró con Cuatro Ligas de España, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

