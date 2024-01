Maignan lanza mensaje tras recibir insultos racistas en partido: 'Son cómplices'

Mike Maignan sufrió un amargo momento en partido de la Serie A este sábado. El Udinese contra Milan se suspendió temporalmente por los insultos racistas de los aficionados contra el portero 'rossonero'.

Al 33' de la primera mitad, el meta abandonó el terreno de juego tras escuchar gritos en su contra. Después, el partido se reanudó, pero el daño ya estaba hecho.

Después de estas agresiones contra el arquero, el francés decidió redactar una carta a través de su cuenta de X.

"No fue el jugador quien fue atacado. Fue el hombre. Es el padre de familia. No es la primera vez que me pasa. Y no soy la primera persona a la que le pasa. Ha habido comunicados de prensa, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado", inicia.

Asimismo, Maignan aseguró que las autoridades, aficionados, fiscales, son cómplices de este acto.

"Hoy, todo el sistema tiene que asumir su responsabilidad. Los autores, porque es fácil actuar en grupo, en el anonimato de una tribuna. Los espectadores que estaban en la tribuna, que lo vieron todo, lo oyeron todo pero prefirieron callar, son cómplices. El club Udinese, que solo habló de una interrupción del partido, como si nada hubiera pasado, son cómplices. Las autoridades y el fiscal, con todo lo que está pasando, si no hacen nada, también son cómplices"

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

