Ederson Moraes ha recorrido un largo camino hasta convertirse en el portero más caro del mundo bajo la meta del Manchester City; sin embargo, en el inicio no estaba destinado a cubrir los tres palos.

Surgido de las divisiones inferiores de Sao Paulo, Ederson llegó al equipo tricolor gracias a Gilberto Lopes, su descubridor que en entrevista para Marca recordó cómo tuvo que convencer a un niño de nueve años de ponerse los guantes que lo acompañarían el resto de su vida.

"'De portero no profesor, otra vez no. No me gusta. Yo quiero jugar en mi sitio, de lateral izquierdo’, me decía. Era normal, tenía nueve años y a esa edad la mayoría de los chicos lo que quieren es hacer goles, ser jugadores de campo", recordó su descubridor.

Pese a que el guardameta siempre mantuvo una fisionomía muy delgada, sus compañeros lo apodaban ‘Gordo’ sarcásticamente, aunque desde el principio la velocidad para volver nunca fue lo suyo, afirmó Lopes.

"Era un chico muy delgado, mucho. Por eso empezaron a llamarlo en broma ‘El Gordo’. Le pegaba a la pelota muy fuerte, pero técnicamente no era muy bueno. Y la velocidad andaba más que justo. Le costaba volver cuando subía, parecía que había que llamar a un taxi. Por eso decidí ponerlo de portero. Él no quería, pero se demostró pronto que iba a ser un acierto", comentó Lopes.

Moraes se desarrolló en un ambiente de carencia, pero con una familia unida a pesar de todo; sin embargo ‘Giba’ dice que el arquero se ha olvidado de sus raíces.

"Nos lo trajeron porque su hermano ya estaba con nosotros. Su familia era muy pobre, pero era estructurada y con las figuras de sus padres presentes. Eran de una zona con casa en la que muchas no tenían techo. Su padre se levantaba muy temprano para repartir cajas con fruta. A veces él le ayudaba. Ahora es el portero más caro del mundo y se le han olvidado algunas cosas", lamentó.

Su poderosa pierna izquierda le valió el Récord Mundial por lograr el saque de meta más largo al superar una distancia de 75 metros con 35 centímetros de diferencia conseguida en mayo del 2018.

