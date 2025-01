Manchester City ficha a Abdukodir Khusanov procedente de Lens

Manchester City ha concretado el fichaje de Abdukodir Khusanov procedente del Lens, el uzbeko firmó un contrato que lo ligará con los Citizens hasta el verano de 2029.

El defensa llega para afianzarse en la parte baja del conjunto comandado por Pep Guardiola para el resto de temporada en busca de firmar zona de competiciones europeas tras los malos resultados a finales de 2024.

Abdukodir Khusanov <strong>l </strong>CRÉDITO X:ManCity

Con tan solo 20 años, el jugador suma 18 partidos con la Selección de Uzbekistán con la mirada puesta en clasificar al Mundial de 2026. Mientras tanto, con el cuadro francés registró 31 partidos disputados, donde incluso cooperó con una asistencia.

Cabe mencionar, que Khusanov se convertirá en el primer internacional uzbeko que juegue en la Premier League y lo hará con el actual campeón.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov pic.twitter.com/ltXMbzm3TK

— Manchester City (@ManCity) January 20, 2025