Los rumores sobre multimillonarios que buscan comprar el asediado gigante del fútbol inglés Manchester United encabezaron la agenda deportiva en Gran Bretaña esta semana.

¿Un futuro sin la familia Glazer como propietarios? Sí, por favor, dirían muchos aficionados del United cada vez más desanimados después de casi una década de bajo rendimiento de uno de los equipos deportivos de mayor historia del mundo.

Y por muy improbable que sea ese panorama inmediato —después de todo, el club no está a la venta a pesar de que Jim Ratcliffe, una de las personas más ricas de Gran Bretaña, expresó su interés esta semana— es algo que muchos de esos seguidores pedirán durante una marcha anti-Glazer planeada por un grupo de aficionados antes del partido del United contra el Liverpool en Old Trafford el lunes.

'Glazers Out' es tendencia principal en Reino Unido por la petición de miles de hinchas del Manchester United en pedir que Sir Jim Radcliffe compre el club, emprendedor Británico que estuvo interesado en comprar al Chelsea. pic.twitter.com/EqMgwi19VS — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 19, 2022

La última vez que se llevó a cabo una protesta de este tipo antes de un juego en casa ante el Liverpool, en mayo del año pasado, miles llenaron la explanada fuera de Old Trafford, se encendieron bengalas, una multitud irrumpió en el estadio y uno de los encuentros más importantes del fútbol a nivel mundial tuvo que ser cancelado.

Para algunos, una situación similar no sería tan desagradable. No son muchos los aficionados del United ansiosos por la posibilidad de que Liverpool, el rival más feroz del equipo, se dirija a Old Trafford dado lo que sucedió en las dos primeras rondas de la temporada. De hecho, es suficiente para llenarlos de pavor.

Dos partidos, dos derrotas. Seis goles en contra, solo uno a favor —e incluso ese fue autogol. Ah, y para colmo, el United se encuentra en último lugar.

Si la derrota de 2-1 en casa ante el Brighton en el primer fin de semana fue mala, la posterior goleada de 4-0 sufrida ante el Brentford el sábado fue ampliamente considerada como uno de los peores resultados en la historia reciente del United.

Se espera que a los Glazers ofrezcan una parte de los ingresos futuros de televisión del club como una forma de recaudar dinero para pagar la expansión de Old Trafford. Vía {@martynziegler} AYER. HOY. SIEMPRE. QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE, UNO SOLO !! AFUERA MIERDA !! pic.twitter.com/I4SFDdXfRq — Diablos Rojos (@UyDevils) August 19, 2022

De ahí la inevitable histeria. ¿Es Erik ten Hag, quien llegó procedente del Ajax entre temporadas, el nombramiento equivocado como técnico? ¿Es el argentino Lisandro Martínez el fichaje equivocado como defensa central? ¿Por qué el United aún no ha fichado a un mediocampista defensivo? ¿Es este el final de Cristiano Ronaldo en el United?

Durante la semana pasada se vinculó con el United a un gran número de jugadores de diferentes posiciones en los últimos días de la ventana de transferencia, incluyendo el mediocampista Casemiro del Real Madrid y el extremo estadounidense Christian Pulisic del Chelsea. Es probable que la llegada de Casemiro se concrete luego que el brasileño le informó al Real Madrid que quiere irse, según el técnico Carlo Ancelotti.

Cristiano ha bromeado en Instagram sobre su futuro, diciendo que los medios han estado “diciendo mentiras”. Rara vez hay tranquilidad en torno al United, ya sea que al equipo le esté yendo bien o mal.

E imagínense si el United vuelve a ser derrotado el lunes, iniciando una temporada con tres derrotas seguidas por primera vez en la era de la Liga Premier (desde 1992). ¿Qué tan crucial sería el cuarto juego, contra Southampton fuera de casa, para Ten Hag?

Sin embargo, el defensor del Liverpool, Virgil van Dijk, no da nada por sentado, incluso pese a que su equipo goleó al United 5-0 y 4-0 la temporada pasada. “Son un buen club, en mi opinió. Tienen buenos jugadores en toda la cancha", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:LALIGA: SIN TECATITO, SEVILLA RASGUÑÓ EL EMPATE CONTRA REAL VALLADOLID