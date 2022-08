Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain, se dijo contento con el rendimiento del brasileño Neymar y no negó que el jugador pudiera salir en el próximo mercado de fichajes.

El timonel brindó este viernes 19 de agosto una conferencia de prensa previo al encuentro ante Lille de este domingo 21 de agosto que tendrá como sede el Estadio Pierre-Mauroy en punto de las 13:45 horas.

"El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado (de fichajes) es el mercado".

Galtier también negó que hubiera problemas entre Neymar Jr y Kylian Mbappé, luego del corto desencuentro que tuvieron al tener que decidir sobre quien cobraría un penalti durante el juego ante Montpellier.

"No pasó nada, fue algo corto. Los dos hablaron, hubo una conversación y Kylian dejó a Ney lanzar el penalti".

Mbappé cobró la primera pena máxima del juego contra Montpellier, y el segundo penalti estuvo a cargo de Neymar luego de que este hablara con el francés, mismo que se mostró incómodo tras esa charla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEP GUARDIOLA SOBRE BERNARDO SILVA: 'ES JUGADOR NUESTRO'