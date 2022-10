Manchester United: Con agónico gol de Casemiro, empató contra el Chelsea en la Premier

Chelsea y Manchester United continuaron progresando bajo sus respectivos entrenadores Graham Potter y Erik ten Hag después de empatar 1-1 en Stamford Bridge.

Casemiro cabeceó el empate en el tiempo de descuento después de que Jorginho anotara un penalti en el minuto 87.

Si bien el sorteo no fue ideal para ninguno de los equipos, sugiere que Potter y Ten Hag continúan imprimiendo su autoridad en sus respectivos equipos.

Potter está invicto en ocho juegos desde que reemplazó a Thomas Tuchel el mes pasado, mientras que Ten Hag sumó 10 puntos de enfrentamientos con los cuatro principales rivales Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea.

“Tengo que hacerle un gran cumplido a mi equipo”, dijo Ten Hag a BBC Sport. “Para contraatacar con un cuarto juego en 10 días, ves el espíritu y cómo lidian con los contratiempos. Realmente bueno."

LIVERPOOL CAYÓ ANTE EL 'COLERO' NOTTINGHAM FOREST

El pequeño resurgimiento del Liverpool se detuvo el sábado con una sorpresiva derrota por 1-0 ante el Nottingham Forest, amenazado por el descenso, en la Premier League.

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, podría haber pensado que la victoria de su equipo sobre el City el fin de semana pasado, que aumentó la confianza, sería un punto de inflexión después de un comienzo de temporada tan poco convincente, especialmente después de seguirlo con otros tres puntos contra West Ham a mitad de semana.

"(Se siente) lo más bajo posible", dijo el técnico del Liverpool. “Golpe masivo, masivo porque no tengo idea de cómo podemos perder este juego para ser honesto. No es que hayamos jugado excepcionalmente bien, no es que espere eso, pero hubiera sido bueno”.

El Liverpool no pudo contar con los lesionados Darwin Núñez y Thiago Alcántara, que se encontraba mal.

