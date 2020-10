Maradona se hará prueba de Covid-19 tras estar en contacto con un positivo

Diego Armando Maradona se someterá a las pruebas para detectar el Covid-19, luego de que abrazara y besara, al estilo sudamericano, a Nicolás Contín, jugador que dio positivo en las pruebas para detectar el virus.

Sin embargo, en el ambiente cercano al téncnico de Gimnasia y Esgrima hay optimismo, ya que la leyenda del futbol no se mantuvo cerca del jugador por más de 15 minutos al jugador, además de que portó cubrebocas.

De acuerdo con Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, la prueba será realizada solo para descartar cualquier eventualidad.

"El contacto que tuvo Diego con el delanetero fue al aire libre, con cubrebocas correctamente colocado y nunca estuvo por un periodo mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción, Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar síntomas y por no ser contacto estrecho", señaló Luque.

