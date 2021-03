Marchesín lamentó ser más reconocido en México que en Argentina

El actual arquero del Porto, Agustín Marchesín, se sintió asombrado por el reconocimiento que México le tiene a pesar de ser extranjero, cosa que no pasa en su país de origen. Dio a saber que le aflige no ser figura en Argentina pese a su crecimiento profesional.

“Por ahí alguno ve las noticias y que se hable más sobre uno en México que en Argentina duele un poco, a uno le gustaría que lo reconozcan en su país. La gente se pone contenta por lo que estoy haciendo acá en Portugal, me da satisfacción que se hablé de mí de la forma que se habla en México, no es mi país, pero me llama la atención y me sorprende”.

Gracias a todos por los mensajes de apoyo! Una noche inolvidable de @ChampionsLeague ! Seguimos enfocados @FCPorto #viviendounsueño pic.twitter.com/BLbsoteQpi — Agustin F. Marchesin (@amarchesin1) March 10, 2021

Marchesín lamentó que no se tome en cuenta los éxitos de su carrera antes de llegar al Viejo Continente, señala que el empezó a trabajar duro para posicionarse, listo para ser reconocido y convocado desde hace tiempo.

“Con Lionel Scaloni tuve la suerte de ser más protagonista y eso me da una satisfacción muy grande. Por ahí, el partido contra Juventus hace que se vea un poco más, pero en México tuve la suerte de ser Campeón y ganar el premio al arquero de la liga ( en Portugal). Ellos ven todos los partidos y yo siento que estoy haciendo las cosas bien hace mucho tiempo.

Marche gradeció estar en los planes como seleccionado nacional, se dijo orgulloso de poder cumplir el sueño de cualquier jugador profesional.

“Para mí es un orgullo estar en la Selección y ser parte de este proceso que viene mejorando día a día. Es un sueño muy grande ser parte de una convocatoria, es lo máximo para cualquier jugador, sea primero, segundo, tercero, lo que sea”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS ACEVEDO: 'OSWALDO SÁNCHEZ, AGUSTÍN MARCHESÍN Y JONATHAN OROZCO SON MIS REFERENTES'