Marcos Alonso: 'En casa todos éramos del Barcelona, era mi deseo jugar aquí'

Siempre fue culé. Marcos Alonso llegó este 2022 al Barcelona después de su paso por el Chelsea de la Premier League y de haber debutado con el Real Madrid en la máxima categoría, pero ha confesado que entiende perfectamente los colores del equipo de Camp Nou, pues su familia siempre ha sido fanática de los Blaugranas.

“Mi padre era entrenador desde que éramos pequeños y lo íbamos siguiendo por diferentes ciudades, animando al equipo donde estuviese, pero evidentemente el equipo de mi padre ha sido el Barça y en casa todos éramos del Barça”, dijo el jugador culé para Sport.

Asimismo, recordó cómo fue que se animó a estar en las categorías inferiores del Real Madrid siendo él, de familia, un aficionado al Barça. “Al principio fue complicado. Después de hacer las pruebas un poco a regañadientes, me llamaron para ir.

“Mis padres se reían. Al final fue lo mejor para desarrollarme. Estuvo muchos años allí, crecí como futbolista y no puedo decir lo contrario”, agregó el lateral español, al tiempo de que aclaró por qué salió del Madrid a tan poco tiempo de debutar como blanco.

“Quería jugar y sabía que en el Madrid iba a ser complicado. En aquella época, la Premier estaba creciendo mucho y decidí un cambio de aires. Fue una buena experiencia y me ayudó mucho a crecer futbolísticamente y como persona”.

Al final, Marcos Alonso fichó por el Barcelona en este verano, el equipo al que deseaba ir, pero lo hizo firmando solo por un año, pero regresar a casa le hizo tomar la decisión correcta al final de su carrera como profesional.

“En cualquier momento de mi carrera, si me preguntas en que equipo quería jugar, te digo que mi deseo básico era jugar en el Barça, como hizo mi padre. Es el equipo que era de pequeño y a lo mejor ha sido otra decisión arriesgada, salir de la zona de confort.

“Pero es un proyecto bonito, que me motiva mucho. Después de tanto tiempo fuera, jugar en LaLiga antes del final de mi carrera, era algo que me apetecía, fue un plus para la decisión”.

