Julio César Chávez tras la derrota de Zurdo Ramírez: 'Me ha decepcionado'

Decepcionado del mexicano. Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez habló más fuera del ring que en su pelea durante Dmitry Bivol, pues el mexicano perdió ante el ruso cuando se esperaba que se desquitara por lo que ya le había hecho al Canelo Álvarez.

Pero fue el pugilista europeo quien terminó por quedarse con la gloria, y Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, se lanzó en contra del peleador de Mazatlán, catalogando su acción como una decepción.

“Me estoy llevando una gran decepción. Se está viendo pésimo para mí. Ya no me está gustando, está boxeando para atrás. Mucho ruido y pocas nueces con el Zurdo. No se le ve ese coraje de ganar la pelea, de forzarlo, ir adelante como lo deben hacer los grandes campeones”, dijo Chávez en la transmisión de la pelea.

LAS DECLARACIONES PREVIAS DEL ZURDO

Previo a la pelea contra Bivol, Zurdo Ramírez no cansó de mandarle mensajes y ‘amenazándolo’ de que en el ring él sería el vencedor el pasado 5 de noviembre por decisión unánime.

“Bivol puede correr, pero no esconderse”, lanzaba Zurdo previo al combate. “Bivol, la próxima vez que te manden contrato, fírmalo. Puede correr, pero no esconderse. Ese título me lo voy a traer a México, me pertenece”, agregaba.

