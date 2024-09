Maurizio Sarri habló sobre entrenar a Boca Juniors: "Sería un sueño"

Definitivamente, a sus 68 años, Maurizio Sarri todavía no piensa en jubilarse a pesar de la edad y, después de quedarse sin trabajo tras renunciar a la dirección técnica de la Lazio, el europeo se ha candidateado para entrenar a un gigante del continente americano.

Sarri, que ha dirigido a equipos como la Juventus de Turín, el Chelsea, el Tottenham Hotspur, entre otros, habló en entrevista exclusiva para La Gazzetta dello Sport y aseguró que todavía piensa dirigir y ¿Por qué no?, que mejor que dirigir a Boca Juniors.

"No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en La Bombonera serían una experiencia única", comentó el experimentado entrenador italiano.

El equipo Xeneize, que es dirigido por Diego Hernán Martínez, está lejos de pelear el campeonato en la Liga Argentina, está lejos de los puestos de Copa Libertadores y quedaron eliminados en penales ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana.

La afición Xeneize ha manifestado su desacuerdo con Hernán Martínez y el que el nombre de Sarri esté disponible, cambia el ánimo del aficionado bostero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Se va? Dani Carvajal tiene en sus manos su futuro con el Real Madrid