Mbappé: 'Sé que soy bueno, pero no estoy al nivel de Messi ni de Cristiano'

Aunque el jugador del PSG, Kylian Mbappé es considerado una de las grandes promesas en el futbol, el francés aseguró que todavía le falta mucho para llegar al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo.

"Sé lo que tengo que hacer. Hoy veo quiénes son los mejores: Messi y Cristiano Ronaldo... Me considero muy bueno, estoy muy contento con mi carrera, pero tengo estoy a varios pasos de estar ahí. No estoy arriba con ellos", aseguró en entrevista con Thierry Henry y Anthony Joshua para Sky Sports.

Asimismo, el galo aseguró que necesita más experiencia, pues a veces siente que todo lo que tiene que hacer dentro del terreno de juego es muy fácil.

"A veces, en el uno contra uno, me puede parecer muy fácil, tengo tanta confianza, que no estoy enfocado. Pienso que puedo hacer un gol muy fácil y ese no es el camino", finalizó.

