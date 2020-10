Gerard Piqué: 'Lionel Messi se lo merece todo, el estadio nuevo debe llevar su nombre'

Gerard Piqué, jugador del Barcelona, opinó que Lionel Messi se ha ganado incluso que el nuevo estadio lleve el nombre del astro argentino por encima del patrocinador.

"Messi se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador", comentó el central catalán en entrevista para La Vanguardia.

Además, Piqué comentó que el Barcelona debería cuidar a sus jugadores emblemáticos y mantenerlas dentro de la institución. "Tenemos que preservar nuestras figuras, no desacreditarlas. Me sorprende que no estén en el club gente como Pep, Puyol, Xavi, y Valdés. Algo no se está haciendo bien.", opinó Gerard.

También, el defensa central, recriminó el hecho de que el Barcelona pagó campañas para desacreditar a jugadores del club blaugrana. "Es una atrocidad como jugador del Barcelona ver que mi club gasta dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar no solo a personas externas con una relación previa con el club, sino a los jugadores que siguen aquí", dijo Piqué.

Por último, Gerard mostró su inconformidad con el proceso que se llevó a cabo para renovar o cortar jugadores según sea el caso, agregando que algunos ni siquiera se encontraban en Barcelona para negociar.