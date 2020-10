Barcelona: Demandaría a periodista por insultos racistas hacia Ansu Fati

Al parecer el Barcelona no dejaría pasar el racismo que vivió Ansu Fati, por lo que emprendería acciones legales contra el periodista Salvador Sostres y el diario ABC.

De acuerdo con los rotativos españoles, Sport y Mundo Deportivo, el departamento jurídico del conjunto blaugrana ya planean la demanda y no se conformarían con las disculpas públicas que realizó el diario este jueves.

Cabe recordar que el suceso fue dado a conocer por el jugador francés Antoine Griezmann, quien lo denunció en sus redes sociales y pidió respeto para su compañero.

“Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”, se lee en la crónica publicada por el periódico.

