Mbappé tras rechazar oferta del Real Madrid: 'Siempre he hablado de futbol, nunca de dinero'

Kylian Mbappé aseguró que su elección ha sido quedarse en su país, para estar "en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG", y que "siempre" ha "hablado de futbol y de títulos", pero "nunca de dinero".

"Siempre he hablado de futbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo", dijo.

En una entrevista con el diario "Marca" tras anunciar el pasado día 21 la renovación de su contrato con el PSG hasta 2025, Mbappé consideró que "es una buena decisión" y dio "las gracias a todos los aficionados del Real Madrid y a todo el club", porque le "dieron todo el amor posible".

"He pensado mucho en lo que podía hacer y en lo que puedo ser. Mi elección ha sido quedarme en mi país porque soy francés y estar en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG. Creo que es una buena decisión porque es mi decisión", afirmó.

