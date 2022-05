Javier Aguirre: ¿A qué equipos ha salvado el Vasco durante su carrera?

Salvar equipos del descenso se convirtió en la especialidad de Javier Aguirre. De la mano del entrenador mexicano, el Mallorca consiguió mantenerse en primera división y se coloca como el cuarto equipo con el que el ‘Vasco’ logra esta hazaña.

Como un auténtico ‘apagafuegos’, Aguirre libró al equipo de la Palma de su categoría, pero esta proeza ha sido una constante en la carrera del estratega, al menos en el futbol español, en donde también ayudó al Osasuna, al Zaragoza y al Espanyol a mantenerse en el máximo circuito.

Y calificado como un técnico con esta característica no le molesta en lo absoluto, pues sabe que todos los dirigentes cuentan con cualidades distintas: “No me molesta ser visto como un entrenador ‘apagafuegos’. No todos pueden ser Guardiolas, Mourinhos o Klopp. Otros tenemos que poner esta otra parte (la de evitar descender)”, dijo para Movistar.

Este desenlace también funcionó para aliviar la complicada sensación con la que Aguirre salió de México después de no haber obtenido resultados favorables con Rayados de Monterrey, por lo que regresar al balompié ibérico representó una nueva oportunidad para que el ‘Vasco’ corrigiera su trayectoria en este año.

"Fui a ver el torneo (de tenis) Indians Wells a ver a Nadal con Kyrgios en unos momentos en que no me encontraba nada bien por una mala salida de mi país (dirigía al CF Monterrey, que le despidió el pasado mes de febrero), cuando me llamó el Mallorca. Me vino bien por salud mental y por volver al día a día del futbol. Tengo hijos mayores y con Silvia (su esposa) solo necesitamos dos maletas, y le dije vamos a esa ciudad a trabajar", recordó.

Ahora, todo parece indicar que, gracias a este histórico resultado, Aguirre y el Mallorca continuarán su camino juntos, incluso ya piensan en las probables mejoras que podrían hacer de cara a la próxima temporada para evitar volver a pasar por dificultades como estar cerca de las garras del descenso.

